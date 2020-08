Etudier en France: Campus France en Tournée en Tunisie du 03 au 10 août 2020

Avis au étudiants et jeunes bacheliers tunisiens! Campus France effectue en ce moment une tournée en Tunisie du 03 au 10 août 2020 pour aborder avec les étudiants tunisiens les possibilités offertes par l’enseignement supérieur français, procédures de candidature, certifications en langue française ainsi que les démarches de demande de visa pour la France.

La première étape de l’équipe Campus France Tunisie parler des études supérieures en France se fera à Sousse de 18H à 20H à l’Hôtel Riadh Palms. Voici dans ce qui suit le programme de la tournée de l’équipe de Campus France en Tunisie en 2020 :

– Lundi 0️3 août à l’Hôtel Riadh Palms de Sousse.

– Mardi 04 août à l’Alliance Française de Kairouan.

– Mercredi 05 août à l’Institut français de Sfax.

– Jeudi 06 août à l’Institut Supérieur d’Administration des Entreprises et de Gestion de Gafsa.

– Vendredi 07 août au Groupe Scolaire Victor Hugo de Jerba.

– Lundi 10 août à l’Institut français de Tunisie – Tunis.

Les étudiants tunisiens qui désirent s’informer et participer doivent s’inscrire en ligne via le lien suivant : http://campus.jo.tn/ . L’événement est gratuit et le nombre de places est limité.

