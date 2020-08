Programme du Festival international de Bizerte 2020: 12 spectacles tunisiens du 04 au 25 août

Le Festival international de Bizerte 2020 démarre mardi 4 août 2020, au théâtre en plein air de Bizerte pour se poursuivre jusqu’au 25 août. Au programme de cette 38ème édition, douze spectacles signés des artistes tunisiens talentueux et des plus populaires du moment. Une programmation 100% Tunisienne à cause de la pandémie du Coronavirus précisent les organisateurs.

La soirée d’ouverture se fera donc mardi 4 août avec le spectacle soufi “Zewya” de Wajdi Maamri et la soirée de clôture sera signée le grand artiste Lotfi Bouchnak avec un concert exceptionnel le 25 août.

Programme du Festival international de Bizerte 2020 :

– Mardi 4 août : spectacle zoufi “Zewya” de Wajdi Maamri

– Jeudi 06 août : pièce “Malla Jaw” de Kaouther Bardi et Jalel Eddine Saâdi

– Samedi 8 août : spectacle du duo Karim Gharbi et Bassem Hamraoui “Double Face”

– Mardi 11 août: “24 parfums” de Mohammed-Ali Kammoun

– Jeudi 13 août: Spectacle “Ziara” de Sami Lajmi

– Dimanche 16 août: “Nendah Al assyad” de Mohamed Biskri

– Lundi 17 août : spectacle théâtral pour enfants “La petite sirène”

– Mardi 18 août : Concert Mortadha et Fawzi Ben Gamra

– Jeudi 20 août : concert Mehdi Ayachi

– Samedi 22 août : “Just Abdelli 100 pour cent tabou”, one-man-show de Lotfi Abdelli

– Lundi 24 août: soirée Rap

– Mardi 25 août : concert Lotfi Bouchnak

La capacité d’accueil du théâtre plein air de Bizerte sera limitée à 70 % sachant que cet espace accueille habituellement près de 11 milles spectateurs. Des bavettes seront distribuées aux spectateurs lors de chaque spectacle en plus de la désinfection régulière de l’espace où se déroule le festival de Bizerte.

Tekiano