Les températures seront en baisse remarquable dès mardi 04 août 2020. Les maximales seront comprises entre 27 et 33 C° dans le nord de Tunisie, le centre et le sud Est et entre 39 et 44 C° dans le reste des régions avec coup de sirocco.

Un Vent fort d’une vitesse de 50 km/h soufflera sur les régions côtières. La vigilance devra être de mise, face à une mer agitée à très agitée.

Possibilité de pluies éparses, parfois orageuses sur le nord et le centre.