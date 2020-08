Programme de formation “Climb to TOP” par JCI Manouba les 8 et 9 août 2020

La JCI Manouba en collaboration avec la JCI Manouba junior et Funcoach space organisent un programme de formation estivale intitulé “Climb to Top” prévu pour les 8 et 9 août 2020 à Funcoach Space Manouba et dédié aux enfants entre 9 et 15 ans pour développer leurs compétences dans plusieurs domaines.

CLIMB TO TOP est un programme de week-end digital dédié aux enfants entre 9 et 15 ans travaillant sur leurs capacités en Leadership, en entrepreneuriat ainsi qu’une initiation en base de développement informatique.

L’inscription se fait en ligne via le lien suivant :

https://jcimanoubajunior.wixsite.com/incription?fbclid=IwAR11J16HYGKzkL5LLp4sezKyPo5yKPiQEb6uCMytpijaKT-aYP2NH0D1IEM

A la fin du programme il y aura une compétition, une récompense pour le gagnant et des certificats de participant. Les frais d’inscription sont fixés à 40 dinars (le paiement doit être effectué préalablement à Funcoach Space)

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 55.566.577

Tekiano avec JCI Manouba