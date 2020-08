Cinéma au Musée 2020 du 16 au 19 août au Musée Archéologique de Sousse (Programme)

La 6ème édition de la manifestation Cinéma au Musée aura lieu du 16 au 19 août 2020 au Musée Archéologique de Sousse. Elle est organisée par l’association Ciné-Sud Patrimoine sous la direction artistique de Mohamed Challouf.

L’événement Cinéma au Musée 2020 sera placée cette année sous le signe du « Dialogue & Echanges entre les acteurs de la société civile de la Tunisie ». L’édition 2020 est organisée en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et bénéficie du soutien de l’Institut Culturel Italien de Tunis (IIC), de la Délégation régionale des Affaires Culturelles de Sousse et de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC).

Depuis sa création en 2015, « Cinéma au Musée » a l’ambition d’être une vitrine pour la

promotion et la mise en valeur du patrimoine cinématographique tunisien et mondial.

Le programme de cette année a été mis en place grâce à une collaboration avec l’Association des Etudiants et des Stagiaires Africains en Tunisie (A.E.S.A.T), l’Association de Recherches et d’Etudes sur la Mémoire de Sousse (AREMS), l’Amicale des Anciens Elèves des Lycées de Bizerte et l’Association Bizerte Cinéma(ABC).

« Cinéma au Musée 2020 » fêtera deux anniversaires centenaires :

1. la naissance du Grand Maître du cinéma italien, Federico Fellini

2. l’arrivée des 6000 Russes Blancs en 1920 à Bizerte fuyant a l’époque la révolution

bolchévique

La cérémonie d’ouverture aura lieu dimanche 16 août 2020 à 21h00 au Musée Archéologique de Sousse. Au programme de la soirée : la projection du film « LA STRADA » de Frederico Fellini en version restaurée. La soirée de clôture, le 19 août à 21h00, aura comme titre « Sousse et Bizerte se rencontrent au Cinéma » ; le programme y prévoit un hommage à Anastasia Chirinsky et à la Communauté Russe de Bizerte, arrivée en 1920 dans notre pays, la Tunisie. Le film-documentaire intitulé « ANASTASIA DE BIZERTE », réalisé par le réalisateur tunisien, Mahmoud Ben Mahmoud, sera projeté lors de cette soirée.

Programme complet de Cinéma au Musée 2020

Dimanche 16 août: – Performance musicale du Madagascar (guitare et valiha) avec Norbert Ravarison (Eglise Saint Félix de Sousse)

– Projection du film ” LA STRADA” de Federico Fellini (version restaurée)

Lundi 17 août: – “HEART OF AFRICA” performance de choristes de tous les âges représentant différentes nationalités

– Projection du film “Errance, Sotogui Kouyate” de Nouri Bouzid

– Projection du film “Yaaba” du Burkinabé Idrissa Ouedraogo (en version restaurée)

Mardi 18 août : – “African mixture family” performance musicale du trio Mbassa Faye (Sénégal), Ollo Salomo Pale et Jonathan Bohoussou (Côte d’ivoire)

– Projection du film ” Muna Moto” du Camerounais Dikongue Pipa (en version restaurée)

Mercredi 19 août : – “Madjles” performance de musique traditionnelle de la Communauté Comorienne de Tunisie

– Projection du film “Anastasia de Bizerte” de Mahmoud Ben Mahmoud

– “La Tunisie retrouvée”, Ciné-concert de 3 films muets réalisés entre 1920 et 1930 (auteurs inconnus)

– Projection du film ” Sousse Nostalgie” de Mounir Baaziz en hommage à Chérif Bousnina ex Directeur Technique à la SATPEC.