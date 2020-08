Festival international de Nabeul 2020: Programme du 7 au 29 août 2020

La 33ème édition du festival international de Nabeul se déroule du 7 au 29 août 2020 dans la ville de Nabeul. Le directeur du Festival, Oussema Saoui, a annoncé que l’édition 2020 sera purement tunisienne. Au programme du Festival international de Nabeul 2020, 8 spectacles Tunisiens répartis entre le théâtre de plein air de Nabeul et le stade municipal de Nabeul.

La capacité d’accueil sera limitée à 500 spectateurs au théâtre de plein air de Nabeul et 1200 spectateurs au stade municipal de Nabeul avec application des mesures préventives inscrites dans le protocole sanitaire à savoir le port du masque, la distanciation physique et la désinfection des lieux.

La soirée d’ouverture sera assurée vendredi 07 août 2020 par la chanteuse Nawel Ghachem alors que la soirée de clôture sera assurée samedi 29 août par le chanteur Hassan Doss.

Programme du Festival international de Nabeul 2020:

Vendredi 07 août : Concert Nawel Ghachem

Dimanche 09 août : Pièce de théâtre “Yarhmou b fe3lou” du metteur en scène disparu Moncef Kart

Mardi 11 août: ” Just Abdelli 100 % tabou “, one man show de Lotfi belli

Dimanche 16 août : Spectacle “Double face ” du duo Karim el Gharbi et Bassem Hamraoui

Mercredi 19 août: Spectacle “Ziara ” de Sami Lajmi

Vendredi 21 août: spectacle théâtral pour enfants “La petite Sirène”

26 août: Pièce de théâtre “Yarhmou b fe3lou” du metteur en scène disparu Moncef Kart

29 août : Concert Hassen Doss

Le prix des billets varie entre 10 et 15 Dinars pour les spectacles programmés au Théâtre de plein air de Nabeul et entre 15 et 25 dinars pour ceux prévus au Stade municipal de Nabeul. Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas acceptés.

