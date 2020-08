Open Art Week 2020: Appel à candidatures pour les étudiants et créateurs de mode tunisiens et italiens

Open Art Week lance un concours de vidéos mobile de format court en partenariat avec l’Institut Culturel Italien à Tunis et le coordinateur du Saint Laurent Couture Institute. Les candidats sont invités à réaliser avec leurs smartphones de courtes vidéos pour raconter leur mood, collections, univers créatif et sources d’inspiration.

Open Art Week 2020 s’adresse aux créateurs de mode italiens ou tunisiens âgés de moins de 30 ans et ayant une imagination innovatrice, sensible aux changements sociaux et green. L’appel est ouvert aux étudiants tunisiens et italiens et aux jeunes créateurs en début de carrière. YOUNG FASHION DESIGNERS MOBILE VIDEO CONTEST a été créé pour soutenir et promouvoir des jeunes talents internationaux dans l’un des secteurs créatifs les plus touchés par la crise du covid-19.

Les thèmes principaux du concours sont ‘”L’expérimentation”, “Vivre et agir dans le monde en devenir, “Nouvelles visions et idéaux”, “Durabilité” et “Savoir-faire local”.

10 vidéos finalistes participeront à une exposition collective en ligne organisée par OPEN ART WEEK et le coordinateur du Saint Laurent Couture Institute et seront diffusées à travers les canaux de communication de OAW, de l’Institut Italien de Culture à Tunis et des partenaires du projet en novembre 2020.

• La première meilleure vidéo sélectionnée recevra un prix de 1000 euros

• La deuxième meilleure vidéo sélectionnée recevra un prix de 500 euros

Pour s’inscrire, consultez le site www.openartweek.com . La date limite pour déposer les candidatures est fixée au 15 septembre 2020 à minuit (CEST).

