Samsung dévoile cinq nouveaux appareils d’alimentation dans l’écosystème Galaxy

Samsung a dévoilé 5 nouveaux appareils d’alimentation dans l’écosystème Galaxy pour améliorer votre travail et vos loisirs lors d’un événement virtuel qui a été diffusé en direct depuis la Corée intitulé “Galaxy Unpacked”.

La série Galaxy Note20 est une centrale de productivité, se connectant de manière transparente à l’écosystème Galaxy pour vous donner plus de flexibilité et de temps pour ce qui compte le plus pour vous.

Cinq appareils ont été révélés lors de l’événement permettant aux consommateurs de naviguer dans un monde en perpétuelle évolution: le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour; Tab S7 et S7 +, les tablettes multifonctions pour la productivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une montre intelligente haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées de santé; les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable; et le Galaxy Z Fold2, le smartphone pliable nouvelle génération avec des améliorations avancées.

Galaxy Note20 et Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour

La série Galaxy Note20 est une force de productivité qui fonctionne comme un ordinateur et vous permet de jouer comme un pro. La série est disponible en deux versions : le Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de Note qui exigent le summum de la puissance et de la productivité, et le Galaxy Note20, pour un plus large éventail d’utilisateurs de Note qui cherchent à maximiser leur temps de travail et de jeu. Les deux ont été conçus pour être d’une efficacité incroyable pour que vous ayez plus de temps pour rester en contact avec les personnes que vous aimez.

Désormais, sur la série Galaxy Note20, les nouvelles fonctionnalités du S Pen et du Samsung Note offrent une expérience encore plus puissante et s’étendent aux Galaxy Tab S7 et Tab S7 + pour plus de flexibilité et de commodité. Par ailleurs, une relation plus profonde avec le partenaire de longue date de Samsung, Microsoft, permet à la série Galaxy Note20 et à votre PC Windows de fonctionner ensemble en toute transparence.

• Travaillez plus intelligemment sur tous les appareils : L’application Microsoft Your Phone avec intégration Link to Windows vous permet désormais d’accéder facilement à vos applications mobiles directement depuis votre PC Windows 10 sans interrompre votre flux. Il est simple et pratique d’envoyer des messages, de gérer les notifications, de synchroniser des photos ainsi que de passer et recevoir des appels depuis votre PC Windows 10. Ajoutez vos applications mobiles préférées à votre barre des tâches ou au menu Démarrer afin de ne pas avoir à rechercher vos applications de réseaux sociaux préférés ou votre galerie sur votre téléphone. Plus tard cette année, vous aurez la possibilité d’exécuter plusieurs applications simultanément sur votre PC Windows 10. Tous vos écosystèmes de productivité seront dès lors alignés sur tous les appareils lorsque l’application Samsung Notes se synchronise avec Microsoft OneNote et Outlook , et vos rappels se synchronisent avec Microsoft Outlook, To Do et Teams pour que tout ce dont vous avez besoin soit à portée de main, où que vous soyez.

• Le pouvoir de jouer : Samsung étend également son partenariat avec Microsoft au volet divertissement de la série Galaxy Note20, en faisant passer le jeu sur téléphone portable à un niveau supérieur. Plongez-vous pleinement dans l’expérience de jeu mobile la plus puissante que Samsung ait jamais conçue dans un smartphone, afin que vous puissiez jouer comme un pro depuis votre canapé, votre jardin ou où que vous soyez. La série Galaxy Note20 propose des outils de qualité professionnelle pour capturer des photos époustouflantes et créer des vidéos de style cinématographique en offrant des expériences multitâches avancées.

• Vos jeux Xbox préférés de la série Galaxy Note20 : A partir du 15 septembre, jouez à plus de 100 jeux Xbox sur votre téléphone ou tablette, directement depuis le cloud (bêta) avec Xbox Game Pass Ultimate, y compris des succès comme Minecraft Dungeons and Gears 5 . L’expérience de jeu de la série Galaxy Note20 est encore plus améliorée avec son booster de jeu AI et l’optimisation de la réponse audio Bluetooth, la latence tactile de 240Hz sur le Galaxy Note20 Ultra. Plus encore, avec un grand écran immersif et une expérience de jeu fluide grâce au plus rapide processeur de Galaxy à ce jour, la série Galaxy Note20 est une installation de jeu professionnelle qui tient dans la poche.

• Maîtrisez le multitâche avec Samsung DeX avancé : Pour la première fois avec Samsung DeX , connectez sans fil la série Galaxy Note20 à un téléviseur intelligent lorsque vous avez besoin d’un écran plus grand. Gérez deux écrans simultanément et envoyez des SMS avec vos amis sur la série Galaxy Note20 tout en regardant une vidéo sur une Smart TV.

Galaxy Watch3, une montre intelligente premium avec des fonctionnalités de santé avancées

La Galaxy Watch3 est un compagnon de nouvelle génération pour gérer vos routines, atteindre vos objectifs de fitness et prendre en main votre santé. Construite avec des matériaux haut de gamme la Galaxy Watch3 présente le savoir-faire d’une montre de luxe, tout en étant suffisamment confortable pour être portée toute la journée et toute la nuit. Mais cette montre intelligente n’est pas seulement attrayante pour les yeux, c’est aussi le centre de votre expérience de bien-être, avec la gamme de soins de santé la plus vaste de Samsung à ce jour.

Avec la fonction Oxygène sanguin, vous pouvez mesurer et suivre la saturation en oxygène au fil du temps, à des fins de remise en forme et de bien-être . La nouvelle application Samsung Health Monitor sur la Galaxy Watch3 offre des mesures de tension artérielle et d’électrocardiogramme sans brassard, disponibles sur les marchés où ces fonctionnalités ont été autorisées . Lorsqu’une chute potentielle est détectée, votre emplacement sera immédiatement envoyé à des contacts pré-désignés . L’analyse de course vous aidera à mieux courir, à améliorer votre forme et à prévenir les blessures, tandis que VO2 max suit votre progression cardio pour vous donner un aperçu de la consommation d’oxygène . Pour ceux qui souhaitent rester en forme tout en étant à la maison, Samsung Health propose plus de 120 programmes d’entraînement à domicile différents afin que vous puissiez suivre la progression de votre entraînement sur votre montre.

Les écouteurs Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable

Découvrez la toute nouvelle forme d’écouteurs véritables sans fil – Galaxy Buds Live. Avec un design emblématique et un ajustement confortable, ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu ou porté auparavant. En combinant l’expertise sonore d’AKG avec un plus grand haut-parleur de 12 mm par rapport aux Galaxy Buds +, ainsi qu’un conduit de basse, le son est profond et riche pour que vous puissiez profiter de la musique comme l’artiste l’avait prévu. Les Galaxy Buds Live sont livrés avec trois microphones et une unité de prise de voix pour que vous vous sentiez comme si vous étiez dans la même pièce que vos proches, même lorsque vous êtes séparés. Ces écouteurs sont dotés d’une annulation active du bruit pour les types ouverts, offrant le meilleur des deux : une qualité sonore en direct et spacieuse, avec la possibilité pour vous de vous connecter (ou de vous déconnecter) du monde qui vous entoure. Perdez-vous dans un livre audio sans manquer l’annonce du conducteur de train.

Remodelez ce qui est possible avec le Galaxy Z Fold2

Samsung continue d’être le pionnier d’une toute nouvelle catégorie d’appareils mobiles en présentant la prochaine génération de produits pliables, le Galaxy Z Fold2. Après avoir sorti deux appareils pliables et écouté les commentaires des utilisateurs sur les mises à niveau et les nouvelles fonctionnalités les plus demandées, Samsung dévoile le Galaxy Z Fold2 avec des innovations significatives qui offrent aux utilisateurs des améliorations et des expériences utilisateurs pliables uniques. Galaxy Z Fold2 combine la portabilité et la flexibilité d’un smartphone avec la puissance et la taille d’écran d’une tablette pour une productivité ultime. Qu’il soit plié ou déplié, vous pouvez profiter d’une expérience mobile de luxe avec le design haut de gamme du Galaxy Z Fold2. Le Galaxy Z Fold2 est livré avec deux écrans Infinity-O bord à bord, presque sans lunette. L’écran de couverture mesure 6,2 pouces et le grand écran principal est de 7,6 pouces , ce qui les rend tous deux plus grands que le Galaxy Fold. Avec son design élégant et son ingénierie raffinée, le Galaxy Z Fold2 est disponible en deux couleurs tout aussi étonnantes : Mystic Black et Mystic Bronze. Pour les utilisateurs qui recherchent un design haut de gamme unique, Samsung s’associe à nouveau avec la maison de mode new-yorkaise emblématique Thom Browne pour proposer une édition limitée Galaxy Z Fold2 Thom Browne. Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung continuera d’inspirer toutes les nouvelles possibilités pour toute la catégorie des pliables.

Les séries Galaxy Note20 et Tab S7 seront disponibles sur certains marchés à partir du 21 août 2020.

• Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey

• Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

• Galaxy Tab S7 et S7 +: Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze

Pour plus d’informations sur les derniers appareils Galaxy de Samsung, y compris les spécifications, veuillez visiter :

news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com or www.samsung.com/galaxy.

Tekiano avec communiqué