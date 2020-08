Tunisie – Météo : Température stable lundi 10 août

Les températures seront stables lundi 10 août 2020 avec des maximales qui varieront entre 30 et 34 degrés sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 34 et 38 sur le reste des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM a indiqué, également, que le ciel sera dégagé, sur l’ensemble des régions et peu nuageux localement. Le vent soufflera faible à modéré, avec des vitesses ne dépassant pas les 30 km/h. La mer sera peu agitée à agitée sur les côtes de Tabarka et Nefza.