Année universitaire 2020-2021: La Tunisie prête à accueillir 200 étudiants libanais

Lobna Jéribi, la ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique par intérima a souligné dans une lettre adressée à son homologue libanais Tarak Mohamed Majdoub la disposition du ministère à accueillir 200 étudiants libanais au cours de l’année universitaire 2020-2021.

Ces étudiants libanais bénéficieront d’une bourse et d’un logement universitaire en Tunisie jusqu’à la fin de leurs cursus universitaire, selon un communiqué publié lundi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique par intérim Lobna Jéribi a exprimé dans cette lettre adressée au ministre libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur Tarak Mohamed Majdoub, sa solidarité avec le peuple libanais suite l’explosion au Liban survenue dans le port de Beyrouth qui a fait plusieurs morts et blessés.

Elle s’est félicitée des relations séculaires entre la Tunisie et le Liban, appelant à promouvoir davantage la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.