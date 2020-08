Tunisie – météo : Hausse remarquable des températures dès mercredi 12 août 2020

Les Températures seront légèrement en hausse mardi 11 août 2020. Les maximales varieront entre 30°c et 34°c dans les régions côtières et les hauteurs et entre 35°c et 40°c dans le reste des régions. Les températures seront accompagnés de coups de sirocco.

La vitesse des vents atteindra 50 km/h près des côtes et dans l’extrême nord.

Par ailleurs, une hausse remarquable des températures touchera la plupart des régions, à partir du mercredi 12 août 2020 jusqu’au milieu de la semaine prochaine, accompagnée d’un vent de sirocco, a annoncé lundi, l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures dépasseront les moyennes saisonnières du mois d’août de 4 à 8 C° notamment dans les régions du nord et du centre.

Les températures maximales attendues dans les différents gouvernorats Tunisiens les 11, 12 et 13 août 2020: