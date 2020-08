BicyClean : Opération mer propre: action de nettoyage de la plage de la Marsa à vélo!

Vélorution Tunisie, Oceanis Tunisie et le Key club Ariana coorganisent l’évènement “BicyClean : Opération mer propre” vendredi 14 août 2020 à la Marsa. Il s’agit là d’une action de nettoyage de la plage de la Marsa sous le slogan “Je nettoie ma mer à vélo”.

Cet évènement vise à instaurer et encourager la culture du vélo et du nettoyage chez le citoyen tunisien. Les cyclistes sont invités à participer à l’événement et ce nombreux à vélo, où qu’ils sont afin de participer à cette campagne de nettoyage et de tri sélectif qui se déroulera de 16h30à 19h30 à la plage de La Marsa corniche.

Détails de l’événement :

16 :30h : rassemblement devant Dar el besklette pour les participants qui feront le départ de Dar el besklette à Tunis (16 av. Tahar ben Achour, Mutuelleville)

16 :45h : Départ vers la plage de la Marsa corniche

De 17 :30h à 18 :30h : Nettoyage de la plage de la Marsa et tri sélectif des déchets collectés

De 18 :30h à 19h : Pause sur la plage pour les participants (pour ceux et celles qui veulent nager)

De 19h à 19:30 h : Petite ballade à vélo à La Marsa

19 :30h : Retour à Dar el besklette

La sécurité des vélos sera assurée par les membres organisateurs le temps du nettoyage

Pensez à apporter de l’eau et une protection solaire (casquette, chapeau…). Les gants de protection, sacs poubelle et logistique seront fournis sur place.