Espérance Sportive de Tunis vs Club Sportif Sfaxien: où regarder le match choc du 12 août

L’Espérance Sportive de Tunis s’oppose au Club Sportif Sfaxien mercredi 12 août 2020. Le classico tunisien match Espérance Sportive de Tunis vs Club Sportif Sfaxien sera joué à partir de 19H10 au Stade de Radès.

L’Espérance Sportive de Tunis est classée confortablement en tête du podium. Les sfaxiens doivent s’investir et se battre sur terrain pour se déloger de leur 3ème place et réduire l’écart avec le leader, l’EST.

Vous pouvez regarder le match EST vs CSS en direct live sur Watania 1 et Al Kass 1. Le streaming du match de l’espérance de Tuns et du club sfaxien est accessible via ce lien http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89