Guerre déclarée entre Epic Games,Google & Apple : Fortnite n’est plus téléchargeable sur iOS et Android

Epic Games, l’éditeur du célèbre jeu Fortnite a décidé de défier le monopole de l’App Store et de Play Store en proposant aux gamers de payer leur jeu préféré directement sur sa propre plateforme. La réaction des deux géants fut immédiate; le jeu Fortnite est retiré du Play Store et de l’App Store, du coup il n’est plus possible de le télécharger sur iOS et Android.

En agissant ainsi, c’est une véritable déclaration de guerre que Epic Games lance à l’encontre de Google et Apple. En effet, Epic Games a enfreint les règles des deux boutiques d’applications mobile en invitant les joueurs à effectuer leurs micro-paiements directement sur sa plateforme et sans passer par l’App Store et le Play Store. Apple et Google touchent habituellement 30 % de commissions sur chaque achat effecuté.

Epic Games veut simplement mettre fin au monopole de Google et Apple, qui imposent leurs règles à tous les développeurs, limitant la possibilité de proposer de manière indépendante leurs applications, explique le site futura-sciences.com.

Epic Games en ajoute une couche en éditant une vidéo comparant les agissements d’Apple à la dictature et la limitation des libertés caractéristiques de l’univers développé dans le célèbre roman “1984” de George Orwel. L’éditeur de jeu vidéo invite les Gamers à joindre la bataille pour que 2020 ne se transforme pas en 1984, vidéo :

Pour gagner sa bataille audacieuse, Epic Games lance le hashtag #FreeFortnite et compte sur le support des millions de joueurs de Fortnite à travers le monde pour mettre fin à ce monopole. Fortnite compte actuellement pas moins de 350 millions de joueurs en ligne.

I.D.