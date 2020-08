Tunisie – météo : Hausse des températures et pluies abondantes sur le nord

Le temps sera marqué, vendredi 14 août 2020 par une hausse des températures, dans les différentes régions du pays. Les maximales oscilleront entre 38 et 44 degrés, avec des coups de sirocco, dans la plupart des régions et entre 34 et 38 degrés sur les côtes nord.

Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), on s’attend aujourd’hui, aussi, à l’enregistrement d’orages accompagnés de pluies, durant l’après-midi, dans le nord et le centre du pays. Les pluies seront abondantes localement sur le nord.

Le vent sera modéré, avec une vitesse qui atteindra, localement, les 40 km/h. La mer sera peu agitée à agitée, au niveau du golf de Tunis et Hammamet.