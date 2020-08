UnivExpo par l’Université de Sfax: 22ème session du 14 au 18 août 2020 en ligne

La 22ème session de l’UnivExpo est organisée par l’Université de Sfax du du 14 au 18 Août 2020 entièrement en ligne. Cette année les conditions sanitaires exceptionnelles liées au risque de propagation du covid-19 ont imposé l’organisation totalement en ligne de cet événement dédié aux nouveaux étudiants tunisiens et ce par l’intermédiaire de la plateforme numérique www.univexpo2020.com.

Cette 22ème édition vise à sensibiliser et d’informer les nouveaux bacheliers sur les offres de formations dispensées pas les différents établissements rattachés à l’université. Elle a aussi comme objectif principal, de consolider davantage l’intégration de l’université dans son environnement socio-économique en permettant de présenter les compétences et les projets que l’Université pourrait mettre à la disposition de l’entreprise en vue de stimuler une coopération efficiente et la synergie souhaitée entre le monde du savoir et celui des affaires.

Elle est ouverte à toutes les institutions universitaires, les centres et les laboratoires de recherche ainsi qu’aux partenaires universitaires et industriels nationaux et internationaux de l’Université de Sfax.

L’inscription, aux différentes manifestations, est ouverte jusqu’au 13 Aout 2020, la plateforme sera accessible du 14 au 18 Aout 2020, elle comporte les composantes suivantes :

 L’orientation universitaire

– Une banque de données pour les différents parcours de formation dans les différentes institutions universitaires rattachées à l’université de Sfax.

– Des liens pour s’informer sur les différents parcours de formation et les perspectives d’embauche suivant les spécialités et les institutions.

– Des séances vidéo « CAPSULE » pour présenter les institutions et les parcours de formation.

– Diffusion en direct de Webinaire sur l’orientation universitaire par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

– Le troisième numéro de la revue « L’avenir » qui présente les différentes offres de formation.

 Concours à distance PFE

– Organisation de concours à distance pour la remise de prix des meilleurs projets de fin d’études réalisés et achevés par les étudiants des différents établissements de l’université de Sfax.

 Concours à distance Recherche

Organisation d’un concours à distance pour les meilleurs projets de recherche scientifique réalisés par les chercheurs de l’université pour faire connaître leur production scientifique et technologique et la valorisation de leur résultat en permettant en outre la fertilisation croisée de leurs idées avec l’environnement économique et social.

 Deuxième édition du forum « femme entrepreneure »

A l’occasion de l’univ-expo, la seconde édition du forum « femme entrepreneure » pour encourager l’entrepreneuriat féminin et présenter les projets les plus innovants.

 Concours à distance Innovation et créativité : « Concours en ligne »

 Une compétition pour les meilleurs design de projet 3D réalisés par les étudiants des différents établissements de l’université de Sfax afin d ‘encourager la créativité et l’innovation.

 Webinaire interactif sur les réseaux sociaux

– Faire connaître les différentes offres de formation des établissements rattachés à l’université et d’autres institutions participantes à l’univ-expo, par les Directeurs ou Doyens d’établissements ou par les représentants de ces derniers. Il est possible dans ce cadre pour les nouveaux bacheliers d’interagir avec les intervenants et bénéficier des conseils judicieux et de réponses précises sur leurs interrogations concernant les différents

parcours et spécialités ainsi que sur les acquis scientifiques nécessaires et les perspectives académiques et d’emplois futurs liés à chaque spécialité.

– Porter à la connaissance des futurs étudiants du rôle du Pôle EtudiantEntrepreneur

– Instruire les nouveaux étudiants sur le rôle des 4C (les Centres de Certification des Compétences et des Carrières).

Pour plus d’informations sur le déroulement de la 22ème session de l’UnivExpo organisée par l’Université de Sfax, vous pouvez consulter la page Facebook المعرض الجامعي-Univexpo

