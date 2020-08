Lancement de la 1ère application mobile pour la bibliothèque numérique du British Council

La première application pour la bibliothèque numérique du British Council est lancée en Tunisie permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à une collection unique de milliers de livres électroniques et audio, journaux, magazines et bien plus encore depuis leur smartphone, à tout moment et partout, et ceci gratuitement tout le mois d’août 2020.

L’adhésion est gratuite pour tous les tunisiens âgés de 18 ans et plus. Il vous suffit de vous inscrire en ligne pour accéder à des milliers de livres électroniques, journaux, magazines et au meilleur du théâtre, du cinéma et de la musique britanniques. Les cours de formation par vidéo font également partie des ressources d’apprentissage en ligne disponibles.

L’adhésion gratuite à la bibliothèque numérique du British Council est offerte à titre exceptionnel en réponse à la crise du covid-19 jusqu’au 1er septembre 2020.

Robert Ness, directeur du British Council, a déclaré : “En ces temps difficiles, nous voulons continuer à offrir aux tunisiens le meilleur en matière de connaissances et de ressources disponibles au Royaume-Uni… Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faciliter les échanges culturels et les initiatives de collaboration. Nous vous invitons à accéder à ce grand trésor de créativité et de culture”.

La bibliothèque numérique est un moyen ludique de pratiquer la langue anglaise. Les membres intéressés peuvent s’inscrire sur le site web sur cette page

https://www.britishcouncil.tn/fr/anglais/en-ligne/bibliotheque-numerique

L’application de la bibliothèque numérique du British Council ou Digital Library permet d’accéder à :

– Journaux : 2 400 journaux disponibles en texte intégral provenant de plus de 100 pays

– Magazines : 4 000 éditions numériques en couleur, pour une lecture instantanée sur ordinateur et téléphone portable. Les membres de la bibliothèque peuvent sélectionner les nouveaux et les anciens numéros, les ajoutant à leur bibliothèque de lecture personnelle de manière instantanée, sans périodes de prêt préfixées et sans limite du nombre de magazines empruntés.

– Livres électroniques et livres audio : Plus de 3 000 titres de tous les grands éditeurs et auteurs, disponibles à lire ou à écouter.

– Bandes dessinées et romans graphiques : plus de 1500 titres de bandes dessinées sont disponibles

– Musique : plus de 1 500 d’extraits de concerts, concerts complets, et documentaires musicaux diffusés à la demande.

– Films indépendants : service de streaming cinématographique qui offre un accès à plus de 7 000 films favoris de la culture pop, des succès au box-office, des longs métrages primés, des documentaires et des courts métrages. Les membres de la bibliothèque peuvent visionner instantanément des milliers de titres du monde entier, y compris les meilleurs films de télévision classique, d’horreur, de comédie et les succès des festivals de cinéma.

– Le théâtre : Le meilleur du théâtre britannique pour les enseignants et les étudiants – les membres de la bibliothèque peuvent profiter de plus de 600 productions, ainsi que de conférences et de discussions avec des praticiens du théâtre.

– Livres académiques : 100 000 livres électroniques dans toutes les disciplines universitaires, ainsi que de puissants outils de recherche. Les domaines d’études comprennent : anthropologie, commerce et économie, informatique et TIC, éducation, ingénierie et technologie, beaux-arts, histoire, langue et littérature, droit, sciences de la vie, médecine, sciences physiques, psychologie, religion et sciences sociales.

– Formation aux logiciels : formation en ligne sur des centaines d’applications et de dispositifs logiciels courants, notamment Microsoft Office, Adobe Creative Suite, google Docs et IPad.

En juin 2020, le British Council, et en partenariat avec l’Ambassade du Royaume-Uni en Tunisie, le Ministère de l’Éducation et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, a lancé cette bibliothèque numérique, offrant un accès gratuit à une collection unique de milliers de livres électroniques et audio, journaux, magazines et bien plus encore.

