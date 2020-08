Tunisie – Coronavirus: Plus de 1300 opérations de désinfection dans les espaces publics à Tunis

Depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus, plus de 1300 opérations de désinfection ont été menées dans les espaces et les administrations publics à Tunis,a fait savoir, dimanche, le directeur de l’Hygiène et de la protection de l’environnement à la municipalité de Tunis, Omar Enneifer.

Le responsable a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que la municipalité de Tunis a utilisé, au total, environ 3 mille et 500 litres de produits de désinfection, afin de prévenir la propagation du Covid-19.

Ces produits sont “sûrs et approuvés”, a-t-il souligné, estimant que la désinfection se présente comme un moyen pour contrecarrer la pandémie, mais il est indispensable de prendre les précautions nécessaires à titre personnelle.

D’après lui, le programme de désinfection dans les lieux publics reste tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique, notant qu’une seule opération peut nécessiter de 5 à 50 litres de produits désinfectants.