Rentrée scolaire 2020-2021 : Vente des abonnements scolaires et universitaires dès le 24 août

La Société des Transports de Tunis “TRANSTU” annonce que le démarrage de la vente de la première tranche des abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2020-2021, aura lieu lundi 24 août 2020.

L’opération de vente de ces abonnements de transport valables sur les réseaux bus, métro et TGM sera assurée par l’Office de la Poste Tunisienne à travers 143 bureaux dont 122 dans le district du Grand Tunis (les gouvernorats de Tunis (56), Ariana (16), Ben Arous (30) et Manouba (20) ) et 21 autres bureaux dans le reste des gouvernorats de la République.

Il est possible de se procurer les abonnements de la TRANSTU dans 7 agences commerciales répartis dans plusieurs endroits dans le grand Tunis:

– Agence Commerciale à Cité El Khadhra à côté de la station de métro

– Agence Commerciale à El Mourouj 4 en face du terminus de la ligne de métro n°6.

– Agence Commerciale à la station de correspondance ” Slimane Kehia ” à Manouba.

– Agence Commerciale à la Marsa Plage.

– Agence Commerciale à Tunis Marine

– Agence Commerciale à la Station ” La République ” à Tunis.

– Agence Commerciale à la station de correspondance ” Kheireddine ” à Manouba.

Il est également possible d’acquérir l’abonnement scolaire à distance à travers les sites Internet : www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn.

Pour de plus amples informations sur les constituants du dossier d’abonnement scolaire et universitaire, la clientèle concernée a la possibilité de consulter le centre d’appel de la Poste Tunisienne sur le numéro direct 1828.