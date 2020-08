Bayern Munich vs OL: Liens streaming pour regarder la demi-finale de ligue des champions (19 août)

L’équipe de Bayern Munich affronte L’Olympique Lyonnais mercredi 19 août 2020 dans le cadre de la demi-finale de la ligue des champions . Le match Bayern Munich vs OL se déroule à 20H sur la pelouse du Stade José Alvalade XXI à Lisbonne au Portugal.

Après une victoire historique du PSG face à RB Leipzig la veille qui l’emmène pour la première fois en finale de ligue des champions, Lyon sera-t-elle vaincre Bayern Munich, un des grands favoris, pour offrir ainsi aux téléspectateurs une finale de champion’s League 100% Française?

Le match choc OL vs Bayern Munich sera diffusé en clair sur TF1 et en direct live sur les chaînes beinsports 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Football, RTS 2, RSI La 2 et SRF 2. Vous pouvez regarder la demi-finale de Ligue des Champions du 19 août 2020, le match Bayern Lyon en streaming sur le site de la chaine TF1 https://www.tf1.fr/tf1/videos

