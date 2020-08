Concert de Sabry Mosbah et groupe Aytma à Bellini Gammarth

Le chanteur tunisien Sabry Mosbah présentera samedi 22 août 2020 un concert au Bellini Gammarth. Le ouveau restaurant et beach club à Gammarth, vibrera ce samedi, aux rythmes du spectacle “My Roots Tour”.

Sabry Mosbah sera sur scène accompagné de l’excellent groupe Aytma, les petits génies et étoiles montantes de la scène musicale tunisienne. Le concert richement concocté par Sabry Mosbah réservera à tous ses admirateurs et aux passionnés de musique, une prestation de grande qualité et un moment musical hors normes.

Venez découvrir Sabry Mosbah dans une autre « dimension », un cadre exceptionnel et en dehors du temps, et tout cela, au Bellini Gammarth. Les prix des tickets sont fixés à 30dt.

Le Bellini Gammarth est le dernier né du Groupe Franco-Tunisien Alliance Immobilier, situé à l’hôtel Le Palace, rond point de l’ancien Casino, route expresse de Gammarth.

Tekiano avec communiqué