La gare de Sfax remplace désormais celle de Gabès pour les départs et les arrivées des trains

La Société Nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé qu’elle a procédé, à partir du 20 août, à des changements au niveau des dessertes des trains à partir et vers le gouvernorat de Gabès via l’annulation de certaines ou leurs remplacements par la gare Sfax.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19 a ajouté la société, dans un communiqué publié jeudi soir. Et d’ajouter qu’elle est en train de suivre la situation épidémiologique dans la région de Gabès et qu’elle informera les usagers d’éventuels autres changements des horaires des trains.

Les ajustements des horaires de train entre les gares de Tunis et Gabès :

// A partir du 20 août : La gare de Sfax est désormais le terminus pour les trains partis de Tunis à 21h45, au lieu de Gabès.

// A partir du 21 août : Sfax sera la gare d’arrivée finale des trains partis de la gare de Tunis, à 5h45, à 13h05 et à 21h45.

Sfax sera la station de départ des trains en direction de la gare de Tunis à 00h05, à 11h15 et à 15h15, au lieu de la gare de Gabès.

Les trains qui devaient partir de la gare de Tunis, à 16h20, en direction de la gare de Gabès seront supprimés.

// A partir du 22 août : la desserte du train au départ de la gare de Sfax, à 06h55 en direction de la gare de Tunis sera supprimée.

Les horaires des trains seront les suivants :

// Au départ de Tunis vers Sfax : des dessertes à 05h45, à 09h20, à 13h05, à 18h et à 21h45.

//Au départ de Sfax vers Tunis : à 5h du matin, à 01h05, à 02h15, à 13h25 et à 17h25

Dans le gouvernorat de Gabès, 48 nouvelles contaminations locales ont été détectées, le 19 août, notamment dans la localité d’El Hamma, portant ainsi le nombre des cas Covid-19 à 486, soit le plus haut nombre de contaminations du pays. Depuis l’ouverture des frontières, le 27 juin 2020, Gabès a enregistré 487 cas confirmés de Covid-19.