Ons Jabeur se qualifie en 8e de finale du Tournoi de Cincinnati en battant la tenante du titre (vidéo)

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur s’est distinguée au tournoi de Cincinnati en battant l’américaine Madison Keys (13e au classement WTA et tenante du titre) en deux sets 6-4, 6-1, lors du 2ème tour et en juste 59 minutes de jeu.

La tenniswoman tunisien Ons jableur, 39e au classement mondial WTA se qualifie ainsi au 8ème de finale du Tournoi de Cincinnati aux USA qui se dispute à huis clos à New York. “C’était un très bon match pour moi, je devais vraiment bien jouer et j’ai vraiment bien servi”, a déclaré Jabeur au site wtatennis.com.

C’est la 4ème victoire de Ons Jabeur dans le Top 20 de la saison 2020 précise WTA. La tunisienne a vaincu les joueuses de tennis Johanna Konta, Alison Riske and Karolina Pliskova et Madison Keys :

4️⃣th Top 20 win of the season!@Ons_Jabeur defeats the defending champion Keys, 6-4, 6-1.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/CV1TlcjUKg

— wta (@WTA) August 25, 2020