Le temps sera marqué, mardi 25 août 2020 par un vent fort sur les cotes nord et le golfe de Hammamet , et la vitesse atteindra 40km/h.

La mer sera très agitée agitée et les températures seront stables oscillant entre 30 et 35 degrés au nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 36 et 41 degrés, sur le reste de régions du pays. Temps peu nuageux sur le reste des régions.