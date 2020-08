EST vs CA : lien streaming du Derby de la capitale du 26 août

Le Club Africain s’oppose à l’Espérance Sportive de Tunis mercredi 26 août 2020 dans le cadre d’un match comptant pour la 22ème journée de Ligue 1. Le match EST vs CA sera joué à partir de 19H10 sur la pelouse du stade Radès.

La rencontre espérance de Tunis club africain se déroulera bien évidement sans la présence du public. Compositions probables du derby tunisois du 26 août :

EST : Ben Cherifia, Derbali, Chetti (Rabiî), Yaâkoubi, Badrane, Coulibaly, Benguit, Mosrati, Meziane, Mimouni (Ben Hammouda), Khenissi.

CA : Dkhili, Agrebi, Taoues, Laâbidi, Hammami (Abderrazzek), Khalil, Kassab, Kossi (Ben Yahia) , Khelifa (Khefifi), Dhaouadi, Compaoré.

Le match espérance de Tunis club africain sera diffusé en direct live sur les chaînes Watania 1 et Al Kass 1. Le streaming du derby EST vs CA est accessible via ce lien de la Watania 1 .