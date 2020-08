Orange Tunisie lance la 3ème édition de son grand jeu digital estival “Wininti”

Orange Tunisie lance son grand jeu digital estival. La troisième édition de “Wininti (Winإنتي) : El Zhar yjik” revient avec un nouveau jeu divertissant et particulièrement généreux avec trois fois plus de cadeaux que les versions précédentes à savoir plus de 6000 gagnants chaque jour.

Outre les diverses cartes de recharges numériques mises en jeu, plusieurs lots physiques importants sont mis à disposition des participants tels que des smartphones haut de gamme, une enceinte, une console de jeu et de nombreux accessoires high-tech.

Avec cette version de Wininti, nul besoin de provoquer la chance ! Il suffit de télécharger l’application, de jouer et c’est la chance qui vient jusqu’à vous !

Le jeu est disponible jusqu’au 20 Septembre 2020. Pour y participer, il suffit de se rendre sur l’application « Wininti : El Zhar yjik » disponible en téléchargement gratuit sur Google Play ou l’App Store.

Les détails du jeu, les nouveautés ainsi que de nombreuses surprises seront communiqués également sur la Page Facebook d’Orange Tunisie et le compte Instagram tout au long de la période du jeu.

Enfin, un cadeau de bienvenue est automatiquement offert aux premiers participants dont ils pourront bénéficier eux-mêmes ou qu’ils pourront offrir à la personne de leur choix.

“Winإنتي” est un jeu gratuit, ouvert à tous et sans obligation d’achat.