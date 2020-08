Google Doodle rend hommage à l’écrivain français Alexandre Dumas

Google rend hommage au célèbre écrivain français Alexandre Dumas (1802-1870) à travers le Google Doodle du vendredi 28 août 2020. Grand auteur de la littérature français du 19ème siècle , le Doodle de Google propose aux internautes de découvrir une série de photos illustrant une de ses œuvres les plus marquantes.

C’est le roman “Le Comte de Monte-Cristo” dont le premier volet est édité justement à partir du 28 août 1844 dans le “Journal des débats”, soit 176 auparavant, qui est illustré dans le Doodle. Six moments clés de l’intrigue autour du héros, Edmond Dantès, sont divulgués dans les photos.

One of 19th century France’s most revered authors, Alexandre Dumas was full of novel ideas 🇫🇷🖋

He is perhaps best known for his action-packed swashbuckling adventures such as “The Count of Monte Cristo” 🤺📚#GoogleDoodle → https://t.co/j9noWwC0d0 pic.twitter.com/4FcmqVQ5Bt

— Google Doodles (@GoogleDoodles) August 28, 2020