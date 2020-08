Confilmés: Une série de films en streaming gratuit du 01 au 30 septembre 2020

Dans le cadre de sa programmation cinématographique « Filmklub », le Goethe-Institut de Tunis lance une série de films intitulée “Confilmés” disponibles en streaming gratuit et ce, durant tout le mois de septembre, du 1er au 30 septembre 2020, en ligne sur Vimeo: www.vimeo.com/goethetunis en accès libre à travers le monde.

Confilmés a pour but de soutenir les artistes suite à la crise mondiale du Coronavirus et donne aux internautes l’occasion de (re)découvrir quelques talents.

Bien que tous les événements artistiques, les conférences et les expositions aient été annulés, les divertissements et la culture ont aidé les gens à garder des esprits sains et à s’accrocher les uns aux autres, en maintenant les connexions humaines. Par conséquent, l’art et l’inspiration n’ont pas abandonné les maisons, en particulier pour certains artistes, qui ont choisi de faire preuve de créativité tout en étant enfermés.

Compte tenu de la situation actuelle, FILMKLUB vise à faire découvrir des films et des vidéos artistiques réalisés après la propagation de la pandémie dans le monde, afin de soutenir les artistes après la crise mondiale et de réfléchir à ces différentes expériences et leur impact futur.

Ces films sont tous des courts-métrages réalisés durant la période de confinement dans le contexte de pandémie mondiale du Coronavirus. Ci-dessous, la liste des dix films continuellement disponibles en accès libre et gratuit, à travers le monde:

• « Eau et soleil » d’Asma Laajimi / Tunisia

• « Moudja » de Yanis Kheloufi / Algeria

• « Cellule d’écoute » de Lilia Nath Waghlis / Algeria

• « The world around me » de Oussmne Samsekou / Sahel region (Mali)

• « Le silence de la Mosquée » d’Aicha Macky / Sahel region

• « Unhealthy lockdown » de Safa Makdah / Syria

• « My sister Asma, under the lockdown » d‘Ayham Atiyeh / Syria

• « Dreaming in the time of Coronavirus » de Raja Saddiki / Morocco

• « While we waited for you » de Muayad Aalayan / Palestine

• « Ayar » de Maha Haj / Palestine

NB : Tous les films seront lancés en ligne dès le 1er septembre 2020.

Plus d’informations sur la page facebook du Goethe institut Tunis et le site www.goethe.de/tunisie.

Tekiano avec communiqué