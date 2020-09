Bizerte : Découverte de deux obus datant de la 2ème guerre mondiale sur la plage d’Aïn Nsara

Les services de la Garde et de l’armée nationale Tunisienne ont pris, dimanche 30 août 2020, les mesures nécessaires pour soulever deux grands obus de la deuxième guerre mondiale qui ont été découverts sur la Plage Aïn Nsara à Bizerte Sud, a appris l’agence TAP d’une source sécuritaire.

Selon la même source, suite à des informations parvenues à la garde nationale concernant l’existence d’un objet en métal sur la plage de Aïn Nsara, une équipe commune entre la garde nationale et des spécialistes en explosifs de l’armée nationale s’est dépêchée sur les lieux et a pu identifié un missile d’un mètre de long et de 250 kg de poids.

En inspectant l’endroit, un deuxième missile a été découvert, a-t-il ajouté, affirmant que toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les lieux, les citoyens et les vacanciers ont été prises afin de pouvoir dégager les deux missiles en toute sécurité.

D’après la TAP