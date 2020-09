L’Espérance sportive de Tunis remporte son 30e titre de champion de Tunisie

L’Espérance sportive de Tunis aka EST a été sacrée pour la 4e fois championne de Tunisie de la Ligue 1 professionnelle de football pour la saison 2019-2020 après le match nul concédé dimanche soir au stade de Radès devant le CS Chebba (1-1), en match comptant pour la 23e journée de la Ligue 1 du football professionnel tunisienne.

L’Espérance, à qui un seul point suffisait pour être sacrée, concédait un but contre le cours du jeu à la 59e sur un contre mené par Felhi et au finish Jilani Abdessalem. L’axial sang et or Abdelkader Badrane remet les pendules à l’heure (1-1) grâce à une tête puissante sur un corner joué par Hamdou el Houni.

L’Espérance sportive de Tunis, quardruple champion d’Afrique, remporte ainsi son 30e titre de championnat, le quatrième d’affilée et ce, trois journées avant la fin du championnat.

L’EST est incontestablement leader au classement de la Ligue 1 avec 55 points, tandis que son adversaire du jour, le CS Chebba, demeure dans le ventre mou du tableau (9e, 27 points).

Tekiano avec TAP