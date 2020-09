Tunisie – météo : températures en légère baisse

Les températures seront en légère baisse, lundi 31 août 2020 sur les régions du nord et du centre et les maximales se situeront entre 25 et 30 degrés sur les régions du nord et les hauteurs, et entre 30 et 36 degrés sur le reste des régions du centre.

Toutefois, elles demeureront élevées pour le reste des régions du pays, pour dépasser les 40 degrés, avec des coups de sirocco, a indiqué l’INM. Des pluies isolées seront attendues sur le nord et les hauteurs ouest. Le temps sera nuageux sur le reste des régions.

Le vent soufflera fort sur les régions côtières et sur le sud, et il sera accompagné localement de phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes est du pays et très agitée au nord.