Ouverture des cliniques de l’école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet 

L’école nationale de médecine vétérinaire (ENMV) de Sidi Thabet a annoncé que les cliniques en relevant seront ouvertes au public à partir du 15 septembre 2020 tous les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 10h30.

Selon un communiqué publié, lundi, sur la page facebook officielle du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les propriétaires des animaux doivent obligatoirement prendre un rendez-vous préalable pour être acceptés en consultation.

Et d’ajouter que les prises de rendez-vous se font en appelant le 94 468 698 selon les jours et les horaires suivants :

– Lundi, mercredi et vendredi : 13h-15h

– Mardi et jeudi : 9h-12h et 13h-15h

Pour plus de détails consulter:

Site Web de l’ENMV : www.enmv.agrinet.tn

Page facebook de l’ENMV : www.facebook.com/E.N.M.VET.TUNISIA