Photos – Buzz : Le président Emmanuel Macron rend visite à la Diva libanaise Fairouz

Le président français Emmanuel Macron a choisi, lors de son deuxième passage à la capitale libanaise, après l‘explosion meurtrière qui a affecté Beyrouth, de rendre visite à la diva libanaise et icône de la chanson orientale Fairouz.

Les photos qui ont été partagées en masse sur les réseaux sociaux dans la matinée du mardi 01 septembre 2020 montrent le président français à côté de la dernière légende vivante de la chanson arabe âgé de 84 ans et un des derniers symbole de l’unité du Liban, souriante et portant une visière de protection. Le président de l’Etat Français a siroté un café avec la chanteuse Fairouz et lui a remis la médaille de légion d’honneur.

Emmanuel Macron avait conclu son discours donné au Liban, juste après l’explosion le 6 août 2020, avec le titre d’un chanson intemporelle de la diva : “À chaque fois que je voudrais mener le combat, nous le mènerons à vos côtés et quand vous vous demanderez ce qu’on pense à Paris, retenez juste ces mots “behebbak ya Lubnan” (Je t’aime le Liban).

Très respectée en France, Fayrouz a déjà reçu deux distinctions de la part de deux présidents français; une médaille du chef des arts et des lettres du président français François Mitterrand en 1988 et le chevalier de la Légion d’honneur du président Jacques Chirac en 1998.

Fairouz s’est produite pendant plus d’un demi-siècle de Beyrouth à Las Vegas, en passant par Paris et Londres et presque toutes les capitales du monde arabe. Extrait du passage de Fairouz à Tunis en 1968:

Les chansons de celle qui symbolise l’âge d’or du Liban et qui a chanté la Palestine notamment à travers le tube “Sanarjeou yawman” (On reviendra un jour) et “Al Qods, Zahret El Madaen” ( Jérusalem, La fleur des cités) résonnent encore dans les radios arabes malgré qu’elle s’est retirée des scènes depuis presque un siècle. Son dernier album “Bibali”, produit par sa fille Rima qui filme et monte ses concerts, est sorti en 2017.

