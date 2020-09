Simplon Tunisie et Enda Inter-Arabe proposent un cycle de formation gratuite en Développement Web

Simplon Tunisie en partenariat avec Enda Inter Arabe lance l’appel à candidature pour une formation gratuite en “Initiation au Développement Web” pour une durée de 6 semaines intensives. La formation ouverte à tous aura lieu au siège d’Enda Inter-Arabe situé à Cité Ettahrir et commencera le 28 Septembre 2020.

Destinée en priorité aux demandeurs d’emploi en chômage, cette formation n’exige pas d’être geek ou particulièrement doué en informatique pour pouvoir en bénéficier : une bonne dose de motivation suffit. Toute personne à la recherche d’emploi ou intéressée par la reconversion professionnelle peut postuler !

La formation se déroule de manière intensive et immersive, sur une période de 6 Semaines à plein temps, avec une pédagogie innovante fondée sur le “learning by doing” (pratique par projets), le “peer-programming” (programmation par les pairs, en binôme) et le “learning by teaching” (mise en situation de formation).

Simplon Tunisie est un réseau de fabriques digitales inclusives, visant à former les individus éloignés du marché de l’emploi, et contribuer ainsi au développement d’un capital humain qualifié .

Les inscriptions se feront en ligne,sur les différentes plateformes de Simplon Tunisie mais également sur les plateformes de Enda Inter-Arabe , du 31 Août au 13 Septembre 2020 , pour une pré-rentrée prévue le 28 Septembre.

Pour candidater il suffit de remplir le formulaire sur le lien suivant :

https://bit.ly/InitiationDéveloppementWeb , Les candidat.e.s peuvent compléter le formulaire disponible sur les différentes plateformes jusqu’au 13 Septembre 2020 à minuit.

Simplon Tunisie

