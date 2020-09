Tunisie – Météo : Températures en baisse

Temps nuageux sur l’ensemble du pays. A partir de l’après-midi, les nuages seront plus abondants dans les régions de l’ouest.

Vent de secteur nord fort; sa vitesse oscillera entre 20 et 40 km/h près des côtes et du sud et faible à modéré dans le reste des régions. Mer agitée, localement à très agitée.

Températures en baisse. Les maximales varieront entre 26°c et 31°c dans le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 33°c et 37°c dans le reste des régions. Elles atteindront 41°c dans l’extrême sud.