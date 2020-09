L’Association “Salon du printemps culturel” organise la 5ème édition du Festival “La mer récitant de la poésie à Monastir” les 04, 05 et 06 septembre 2020, sous le slogan ” L’épidémie passe et la créativité continue “. Ce festival se donne pour but de faire dialoguer, autour de la poésie, les différents arts à l’instar de la Musique en plus d’autres performances.

Le festival “La mer récitant de la poésie à Monastir “est un événement majeur à Monastir et se déroulant chaque été. Cette année, suite à la crise sanitaire du Covid-19, le festival va recevoir sur place uniquement les artistes tunisiens. Les participants étrangers y seront virtuellement. Cette édition connaîtra des participations virtuelles de poètes d’Algérie, Irak, Arabie saoudite, Maroc, Jordanie, Égypte, Syrie et Yémen.

Plusieurs artistes seront honorés lors de la cinquième session, dont l’acteur Issa Harath, le professeur Abdel Aziz Shebeel, l’écrivain Youssef Abdel-Ati et le journaliste Wadii Ben Rahouma.

Cette manifestation est organisée à la ville de Monastir en collaboration avec le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Monastir, la bibliothèque régionale, le syndicat tunisien des professions musicales et le Syndicat des arts dramatiques avec le soutien du Ministère des affaires culturelles et sous l’égide du commissariat régional de Monastir.

