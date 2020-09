Exposition “City of Poets” de Kaïs Dhifi du 4 au 6 septembre 2020 à Carthage

La première édition de l’ouvrage “City of Poets” de Kaïs Dhifi, un nouveau livre de photographie édité chez Local Groupe, sera disponible en vente lors d’une exposition éponyme qui se tiendra à Carthage en Tunisie du 4 au 6 septembre 2020.

Kaïs Dhifi est un artiste pluridisciplinaire qui vit et travaille en Tunisie. À travers le voyage il développe un intérêt particulier pour la photographie. Il pose un regard tendre et mélancolique sur les paysages de son pays et créé un lien unique avec ses origines. Il exposera son travail lors de l’exposition.

Une installation éphémère sera montée à l’occasion sur un terrain vague et accueillera le public pendant 3 jours. Le vernissage est prévue pour vendredi 04 septembre à 16H à Carthage Maalga. L’exposition se terminera le 6 septembre.

L’événement est proposé par “Local Groupe”, un éditeur indépendant de livres, d’objets d’art et autres éditions, établi à Tunis.

Tekiano