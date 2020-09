Appel de candidature pour l’obtention du label “Wild Tunisia” par WWF

Le WWF NA annonce le lancement de l’appel à candidature pour l’obtention du label “Wild Tunisia”, soutenu par la fondation Drosos et qui s’inscrit dans le cadre de la préservation des ressources naturelles, la promotion durable des produits et services issus des aires protégées, de leurs alentours et des zones à haute valeur écologique par l’amélioration des conditions socio-économiques des populations de ces zones et l’utilisation durable des ressources naturelles.

Si vous êtes un producteur de miel, d’huiles essentielles, ou de services de randonnée écotouristique, que vous œuvrez pour un avenir où l’Homme vit en harmonie avec la nature, que vous vous préoccupez des aires protégées de la Tunisie et que vous voulez contribuer à leur préservation, alors Wild Tunisia vous intéresserait sûrement indique WWF Tunisie.

Pour en savoir plus et déposer vos candidatures, veuillez visiter le lien suivant : www.wildtunisia.org