Le projet Start-up Act remporte le prix du meilleur programme au Forum SMSI 2020

Le projet tunisien Start-up Act vient d’obtenir le prix du meilleur programme, pour la catégorie “climat convenable aux affaires” ( Enabling environment) lors du Forum du sommet mondial de la société de l’information (SMSI) 2020, organisé, lundi, à distance, par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Le département des Technologies de la communication et de la Transition Numérique a indiqué, dans un communiqué, publié lundi, que le ministre Mohamed Fadhel Kraiem, a saisi cette occasion pour souligner l’importance de ce programme dans la mise en place d’un cadre opportun favorisant l’innovation et l’incitation à l’initiative privée en Tunisie.

