Rentrée scolaire 2020 – 2021 : Tous les détails sur le retour en classes progressif du 15 au 19 septembre

Le ministère de l’éducation a informé à la suite d’une réunion de travail qui s’est tenue lundi, que le retour dans les bancs de l’école sera graduel pour tous les élèves de l’enseignement de base et secondaire à partir du 15 septembre 2020.

La reprise progressive des cours dans tous les établissements scolaires tunisiens (primaire, collèges et lycées) se fera avec un engagement à fournir tous les moyens de protection et de désinfection des salles de classe et divers espaces des établissements scolaires.

Il a été précisé que le retour à l’école à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021 en Tunisie sera progressif du 15 au 19 septembre 2020 en suivant cet agenda:

15 septembre 2020: Rentrée scolaire des élèves de 1ère année et 7ème année

16 septembre 2020: Rentrée scolaire des élèves de 2ème année et 8ème année

17 septembre 2020: Rentrée scolaire des élèves de 3ème année et 9ème année primaire et 3ème année secondaire

18 septembre 2020: Rentrée scolaire des élèves de 4ème année primaire et 4ème année secondaire (Bac 2021)

19 septembre 2020: Rentrée scolaire des élèves 5ème et 6ème années primaire

Plus de 2 millions élèves tunisiens devraient regagner les bancs de l’école, tout en assurant les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.

Tekiano