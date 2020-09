Tournoi du coeur au profit de la Ferme Thérapeutique de Sidi Thabet

Le Tournoi du Cœur est prévu pour samedi 12 Septembre au Golf de la Soukra, c’est tout simplement une belle tradition que les golfeurs perpétuent à travers le sport où le golf est au service d’une belle cause : les bénéficiaires de Gaïa, Ferme Thérapeutique de Sidi Thabet où des jeunes en situation de handicap apprennent, se forment et se construisent un avenir au quotidien.

Depuis 14 ans et grâce au Golf Country Club de Carthage, à tous les joueurs, à toutes les entreprises partenaires, aux amis de la Ferme et à tous les présents solidaires, des fonds sont collectés pour assurer une partie du développement de Gaïa et de son programme de prise en charge des PSH (Personnes en Situation de Handicap).

La pérennité de la Ferme Thérapeutique de Sidi Thabet dépend en grande partie de ses manifestations de collecte de fonds. Pour cause de pandémie cette année, deux de ces manifestations ont malheureusement dû être annulées : le dîner de rupture du jeûne du mois de mai et la Kermesse Annuelle, initialement prévue début septembre.

L’établissement Gaïa, ferme thérapeutique de Sidi Thabet, est implanté sur un terrain de sept hectares (dont 1,25h. d’oliviers). La Ferme accueille des jeunes personnes en situation d’handicap pour les accompagner dans leur épanouissement grâce à des ateliers de thérapie, d’éducation, de socialisation et d’autonomie.

Plus que jamais le Tournoi du Cœur prend tout son sens en montrant la voie de la solidarité aux jeunes et par le sport. Les bénéficiaires savent depuis 14 ans que le Golf participe à faire rayonner leurs sourires et à réaliser leurs rêves de dignité et d’avenir fait de possibilités.

Ce Tournoi de golf caritatif est très attendu chaque année par l’ensemble des partenaires et des golfeurs convoitant le trophée, nul doute que les esprits sont plus que jamais tournés vers le résultat de ce nouveau challenge en cette année exceptionnelle de 2020.

