Université Paris Dauphine I Tunis: Octroi de bourse d’études à la rentrée 2020-2021

L’Université Paris Dauphine I Tunis propose plusieurs bourses d’études aux étudiants qui désirent poursuivre leurs études dans son établissement et mobilise ses partenaires pour augmenter le nombre d’élèves boursiers à la rentrée universitaire 2020-2021.

Le réassureur français Scor a ainsi répondu présent en s’engageant sur le financement des études de 5 étudiants. Ces bourses sont destinées aux profils disposant d’un bon niveau en mathématiques et ayant déjà validé 2 années de classe prépa scientifique ou 2 années de licence maths ou encore ayant effectué une 1ère année d’école d’ingénieur pour poursuivre une 3ème année de Licence à Dauphine I Tunis en mathématiques appliquées, Parcours Actuariat ou Big Data.

De même, les diplômés d’école d’ingénieurs ou titulaire d’une Licence Mathématiques souhaitant s’inscrire en Master Big Data ou Master Actuariat (M1 ou M2) peuvent aussi prétendre à une Bourse Scor. La sélection se fera sur dossier, soumis en ligne sur le site de l’université Paris Dauphine I Tunis avant le 10 septembre prochain.

L’octroi de tels financements par le français Scor, réassureur de niveau 1 basé à Paris, témoigne de la recherche constante de profils d’actuaires ou d’experts big data par les grandes entreprises européennes, qui appréhendent les diplômes de Masters de Dauphine I Tunis comme qualitativement équivalents à ceux de Dauphine Paris ou de grandes universités internationales classées.

Parallèlement, comme elle le fait chaque année, Dauphine I Tunis a activé son programme « Egalités des chances » pour permettre aux étudiants défavorisés d’intégrer un cursus au sein de son établissement sans aucun frais de scolarité. Sélectionnés sur dossier par une commission dédiée, les candidats en Licence ont chaque année pour particularité d’être tous titulaires d’une mention Bien ou Très bien au Baccalauréat.

Les prétendants aux bourses en Master doivent également faire état de résultats remarquables lors de leurs études en Licence. « Nous avons pour principe à Dauphine I Tunis de ne jamais refuser un excellent dossier », explique Amina Bouzguenda Zeghal, Directrice Générale de l’Université. « Le mérite et la valorisation des jeunes bacheliers de notre pays issus de milieux modestes doit demeurer un axe majeur de soutien pour favoriser leur intégration dans la vie estudiantine et l’inclusion sociale. Cette année plus encore ».

Depuis sa création, l’Université Paris Dauphine I Tunis a ainsi accordé une centaine de bourses offrant aux étudiants bénéficiaires, l’opportunité de suivre un cursus de qualité au sein du campus tunisien et de décrocher un diplôme international leur ouvrant les portes de l’employabilité.

Pour candidater : dossier de candidature comprenant certificat attestant avoir validé deux ans d’enseignement supérieur + notes de maths au cours des deux années passées avant le 10 septembre à Salma Sdiri (salma.sdiri@dauphine.tn). Renseignements : 71 957 857

Tekiano avec communiqué