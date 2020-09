Dreams Chebeb 2ème édition : Le rêve plus fort que le COVID-19: Découvrez les 15 lauréats

La deuxième édition de Dreams Chebeb était en pleine préparation quand le COVID-19 débarque sans prévenir pour mettre tout à l’arrêt. Des semaines de confinement ont paralysé le pays, frappant de plein fouet les activités des arts et de la culture, rendant plus dépourvu un secteur déjà fragile.

Mais seules la volonté et la persévérance sont capables de surpasser tous les obstacles et nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui les résultats de Dreams Chebeb dans sa deuxième édition : 15 projets portés par 8 lauréates et 7 lauréats : 08 dans le Théâtre – 03 Danse – 01 Édition – 01 Photographie – 01 Musique – 01 Vidéo.

Avec la deuxième vague du COVID-19 et pour des mesures de sécurité sanitaire, nous avons annulé le Master class qui devait réunir tous les jeunes créateurs sous la houlette de nos valeureux artistes Taoufik Jebali, Khaoula El Hadef et Taoufik El Ayeb, mais nous avons eu le grand bonheur de les accueillir et les rencontrer à l’espace “Be Actor Studio” les 28 et 29 aout 2020.

Lauréats de Dreams Chebeb 2020 :

Ils étaient tous là, ils sont venus, avec des rêves pleins les yeux, de 13 gouvernorats : Médenine – Tunis – Sfax – Bizerte – Sidi Bouzid – Ben Arous – Jendouba – Kasserine – Le Kef – Kébili – Gafsa – Kairouan. On leur a demandé d’exprimer ce que représente Dream’s Chebeb pour eux en un mot :

Rappelons que Dreams Chebeb est un projet de soutien à la création artistique des jeunes tunisiennes et tunisiens dans les 24 gouvernorats de la Tunisie, initié par la comédienne, metteuse en scène, dramaturge et formatrice Leila Toubel et soutenu par la Fondation Doen et le Ministère des Affaires Culturelles Tunisien.

De l’espoir contre les désillusions et les souffrances, Dreams Chebeb fait sa petite part dans un pays qui voit sa jeunesse abandonner le rêve, abdiquer aux combats et s’en aller, laissant orpheline une patrie.

À partir du 30 septembre 2020, les photos, les vidéos et toutes les informations relatives à cette deuxième édition seront mises en ligne sur le site officiel www.dreamschebeb.com

