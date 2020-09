Moodha Okhra: un projet éducatif pour sensibiliser sur la mode durable et responsable

Le Goethe-Institut de Tunis et le collectif Pontalent lancent l’initiative “Moodha Okhra” (la mode autrement). Ce nouveau projet éducatif a pour but de sensibiliser sur la mode durable et responsable. La mode est la seconde industrie la plus polluante au monde. Elle se caractérise par une surproduction, d’où un nombre croissant des cycles de collections.

En effet, la mode et les tendances sont éphémères, ce qui poussent les consommateurs à se détacher rapidement de leurs vêtements, pour les remplacer par d’autres plus neufs. Ce phénomène engendre un surplus de déchets de vêtements très néfaste à la bonne santé de notre environnement.

Dans ce contexte où, l’environnement, la Fast Fashion et plus particulièrement la gestion des vêtements invendus (potentiellement réutilisables), deviennent des enjeux prioritaires et urgents, le Goethe-Institut et le collectif Pontalent ont construit ensemble un projet éducatif en Tunisie, avec un objectif d’impact et de sensibilisation dédié aux futurs activistes tunisiens, qui seraient susceptibles de déclencher un mouvement de mode durable et responsable en Tunisie.

Cette initiative résulte de précédentes collaborations, suite à des projets en commun autour de l’upcycling et de l’économie circulaire dans le cadre d’événements, qui s’étaient tenus à Tunis tels que :“Freep au Village des créateurs” et “RobbaVecchia”.

La vision derrière Moodha Okhra, est aussi de créer un réseau complémentaire, impliquant les acteurs locaux dans le secteur de la mode et de la société civile afin de co-construire ce projet. Ce réseau a pour ambition de sensibiliser et fédérer une communauté active de créateurs, d’experts et de personnes engagées dans la mode durable et éthique.

Le projet Moodha Okhra sera lancé sur deux phases successives: – Dans un premier temps, il sera destiné au grand public sensible au sujet de la mode durable, avec un focus sur la sensibilisation et l’éducation. – Dans un second temps, ce seront les entrepreneurs ou les porteurs de projets dans la mode durable, qui bénéficieront d’un accompagnement vers l’élaboration d’une collection upcylée, grâce au soutien de l’école Convergence et des experts dans le domaine, à partir des invendus fournis par la fondation INDIGO.

Le projet Moodha Okhra a été mis au point en collaboration avec la fondation INDIGO, l’école Convergence et les différents experts nationaux et internationaux comme le designer tunisien Chems Eddine Mechri.

Vous pouvez suivre Moodha Okhra sur Instagram, Facebook et Soundcloud et site du Goethe-Institut .