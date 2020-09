Recommandations de l’ANSI à l’occasion de la Rentrée Scolaire et Universitaire 2020-2021

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique, l’ANSI, conseille aux parents, élèves et étudiants de suivre des recommandations utiles lors de l’inscription à distance à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021.

Au moment d’effectuer l’opération de l’inscription à distance, l’ANSI conseille de :

– Mettre à jour le système d’exploitation et les outils de sécurité installés au niveau l’appareil utilisé pour la connexion (pc, tablette, smartphone). De plus, il est fortement déconseillé d’utiliser vos paramètres d’accès sur des machines non fiables tels que celles des publinets.

— Pour les parents et les élèves :

Face aux vagues de phishing qui coïncident avec cette période de l’année, veuillez utiliser, uniquement, les liens d’inscription proposés par le site officiel du ministère de l’éducation (http://www.education.gov.tn/).

Il faut, donc, se méfier des liens douteux qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. De plus, le paiement s’effectue uniquement via mobile à travers le code *181#.

— Pour les étudiants :

L’inscription se fait, uniquement, via le site officiel du ministère de l’enseignement supérieur et le paiement via la carte e-dinar. L’ANSI vous déconseille d’utiliser des machines non fiables telles que les publinets pour réaliser le paiement en ligne.

Par ailleurs, L’ANSI a mis en garde les diplômés du baccalauréat contre un faux communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur relayé sur les réseaux sociaux qui promet une bourse d’études. Elle précise que ce communiqué mensonger incite les nouveaux étudiants à accéder à un site Web suspect et à inscrire leurs données personnelles.

L’ANSI appelle les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier tous les contenus reçus et à se référer à chaque fois aux sources officielles et aux structures nationales pour assurer la crédibilité des communiqués publiés.

Tekiano avec l’ANSI