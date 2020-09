Tunisie – Météo : Cellules orageuses et pluies à partir de l’après-midi du 9 septembre

Le ciel sera couvert mercredi 09 septembre 2020 de nuages passagers dans toute la Tunisie. Ils seront plus abondants à partir de l’après-midi dans les hauteurs de l’ouest.

Des cellules orageuses apparaîtront et seront accompagnées de pluies, avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur est relativement fort, d’une vitesse de 20 à 40 km/h dans le sud, avec des mouvements de sable.

La vitesse du vent atteindra 15 à 30 Km/h ailleurs. Mer agitée.

Températures en légère hausse. Les maximales varieront entre 28°c et 33°c dans les régions côtières et entre 32°c et 36°c ailleurs. Elles atteindront 40°c dans l’extrême sud.