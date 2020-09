Mobdiun propose la pièce de théâtre “Vue de dessous –مسقط أرضي” par 10 jeunes du Kram au Cinévog 

L’organisation Mobdiun – Creative Youth propose au public d’assister à la pièce de théâtre intitulée “Vue de dessous –مسقط أرضي” samedi 12 septembre à 19H sur la scène du Cinévog au Kram. La présentation qui sera faite par des jeunes du Kram ouest sera suivie d’un débat.

“Vue de dessous” est une lecture théâtrale de l’étude réalisée par Mobdiun en 2018 “Être adolescent au Kram Ouest, 7 ans après la révolution”. C’est aussi une tentative de comprendre la réalité sous un nouvel angle en utilisant le jeu théâtral.

Seront sur scène dix jeunes filles et garçons qui se réuniront pour débattre et interroger leur environnement social actuel car ils sont non seulement les témoins du passé et du présent mais aussi des acteurs actifs capables de changer les choses.

Encadrés par Hamdi Mejdoub les jeunes Khaoula Houidi, Iheb Rouabeh, Chérifa Tijani, Oussama Ben Salem, Jihen Lahbibi, Mohamed Touaiti, Zeineb Riahi, Aziz Tlili, Arij Matoussi et Benhassen Yazidi emmènent les spectateurs dans les ruelles du Kram Ouest avec ses maisons et ses institutions.

Mobdiun – مبدعون est une organisation non gouvernementale à but d’impact social qui vise à inspirer les jeunes à devenir les leaders de la démocratie naissante en Tunisie et à participer de manière pacifique et créative à son instauration. Mobdiun est reconnue pour son expertise locale du terrain et de la situation des adolescents vivant au Kram Ouest, un quartier populaire de la banlieue nord de Tunis réputé pour sa violence et connu pour avoir été un des fiefs d’Ansar Al Shariaa.

Ce projet théâtral a été entamé en février 2020 et a été interrompu par le confinement lié à la Covid19. Malgré cette longue rupture et une reprise difficile des activités, les jeunes du groupe de théâtre ont réussi à reprendre le projet et à le porter jusqu’au bout pour faire entendre leur voix au-delà des coulisses.

Les résultats atteints dans ce contexte sont une preuve de plus que le quartier du Kram regorge de jeunes talents créatifs capables d’affronter une pandémie et d’en ressortir plus forts et plus inspirés que jamais, avec une offre artistique qu’ils souhaitent présenter au grand public.

Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires. L’entrée est gratuite aU Cinévog mais les places sont limitées. Plus d’informations sur la page Facebook Mobdiun – Creative Youth – مبدعون .

