Tunisie-météo: Des pluies diluviennes attendues à Jendouba, Béja, Bizerte, Siliana, Zaghouan, Nabeul et Grand Tunis

L’Institut national de la météorologie de Tunisie lance une alerte concernant des pluies momentanément, orageuses et parfois abondantes qui sont attendues à partir de jeudi 10 septembre 2020 et la nuit prochaine sur les régions du nord et du nord-ouest particulièrement, à Jendouba, Béja, Bizerte, Siliana, Zaghouan, Nabeul et le Grand Tunis, selon un bulletin de suivi.

Les quantités varieront entre 40 et 70 mm et pourraient atteindre 90mm. Le vent soufflera très fort pendant les orages et des foudres sont attendues pendant les orages outre la chute de grêle par endroits.

Les températures maximales oscilleront entre 27°c et 33°c dans les régions côtières et entre 32°c et 36°c dans le reste des régions . Elles atteindront 41°c dans l’extrême sud.