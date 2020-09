Orange Tunisie révèle les 3 lauréats du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique & Moyen-Orient – Edition Tunisie 2020

Orange Tunisie a révélé, jeudi 10 septembre à la Cité de la Culture, les 3 lauréats tunisiens du Prix Orange de l’Entrepreneur Social (POESAM) parmi 6 entrepreneurs finalistes au cours d’une cérémonie rehaussée par la présence de Mohamed Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la Communication et qui a également été l’occasion de fêter un double anniversaire : 10 ans du POESAM et 10 années de responsabilité sociale pour Orange Tunisie !

Cette année, l’appel à candidatures a recueilli 185 dossiers de haute qualité et provenant de tout le territoire, malgré un contexte sanitaire difficile. Ces projets innovants basés sur les TIC illustrent tout à fait le potentiel des télécommunications dans le développement du pays permettent d’améliorer les conditions de vie des populations, dans des domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’artisanat ou encore les services.

Pour cette 10ème édition du POESAM, les 6 entrepreneurs finalistes qui étaient ainsi en compétition sont :

– Salma et Cyrine BEN HAMIDA avec leur projet Lore & Heart (artisanat), plateforme numérique dédiée à l’artisanat et à son export, qui regroupe à la fois une marketplace et un concept innovant de pop-up stores digitalisés et qui répond aux besoins des artisans des zones rurales défavorisées ;

– Adel AYARI avec SeekMake (industrie 4.0), plateforme en ligne qui permet de bénéficier des services de machines CNC (impression 3D, fraisage et découpe laser). Elle met en relation les créateurs qui ont besoin de ces services et les propriétaires des machines CNC ;

– Amor SAHNOUN et Makram ERGUEZ avec Bus Software (transport), nouvelle méthode de transport intelligent destinée aux sociétés de transport public, notamment des pays africains, et qui repose essentiellement sur la billetterie. La startup propose ainsi une solution globale basée sur les TIC et l’IA (une machine connectée de perception embarquée sur bus, couplée à un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs) pour permettre un meilleur traitement des données et répondre à la fois aux besoins d’optimisation des sociétés de transport et aux exigences des usagers ;

– Mohamed Makki MAALEJ avec M2M/GWT (industrie 4.0). M2M est spécialisée dans le domaine des services énergétiques. Elle propose une offre complète allant du diagnostic énergétique, à l’installation des équipements de télé-relevé, au stockage de l’information, à son analyse et au conseil pour l’optimisation de la consommation énergétique. Cette offre est plutôt destinée aux sociétés industrielles et aux collectivités. GWT propose une solution d’irrigation sans fils et intelligente basée sur l’IOT. Cette solution offre également un suivi en temps réel, via l’envoi de notifications, des paramètres vitaux pour l’agriculture (humidité du sol, besoin en eau, indice UV…) ;

– Lamia CHOUK avec Ahkili (santé), première helpline psychologique B2C et B2B, en Afrique du Nord, disponible 7j/7, qui offre des téléconsultations, par téléphone, pour bénéficier d’un service de soutien d’un psychologue qualifié, sans prise de rendez-vous ;

Taha CABANI avec Unfrauded (assurance), qui propose un logiciel basé sur l’IA pour détecter les fraudes lors de sinistres automobiles. Il permet de faire toute une expertise afin de détecter, à partir des images d’une automobile accidentée, les pièces endommagées et évaluer leurs coûts de réparation pour pouvoir ainsi détecter tout gonflement des frais de réparation.

Ils ont tous présenté leurs projets face à un jury composé de :

Mohamed Fadhel Kraiem – Ministre des Technologies de la Communication

Thierry Millet – Directeur Général Orange Tunisie

Asma Ennaifer – Directrice des Relations Extérieures, RSE et Innovation Orange Tunisie

ainsi que de 5 experts de renom de l’écosystème startups :

Yehia Houry – Managing Director Flat6Labs Tunisia

Wafa Makhlouf -Executive Director CEED Tunisia

Ali Mnif – CEO Silatech/MAZAM

Amel Saidane – President/Board Member Tunisian Startups /United Nation Economic Commission for Africa

Anis Sahbani – CEO & Founder Enova Robotics

et d’invités composés de divers acteurs de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.

Aussi, suite à la délibération du jury, les 3 lauréats qui ont été primés sont : – Taha CABANI, 1er prix pour son projet Unfrauded – Lamia CHOUK, 2ème prix, avec Ahkili – Salma et Cyrine BEN HAMIDA, 3ème prix, pour Lore & Heart Ils remportent chacun 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT et bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par Orange Tunisie, notamment dans le cadre de son Programme Innovation à Orange Digital Center (Lac1).

Les 3 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et, pourquoi pas, en sus, les dotations des 2 Prix spéciaux de cette année, en l’occurrence le Prix féminin (l’équivalent de 20 000€) et le Prix 10 ans du POESAM (l’équivalent de 10 000€). Ils seront en compétition avec les gagnants des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est présent, soit au total 51 candidats.

Par ailleurs, ils pourront suivre un programme d’accompagnement de 6 mois par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. A noter que la cérémonie de remise des Prix internationaux aura lieu en novembre lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).

Tekiano avec communiqué