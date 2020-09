Huawei élargit son portefeuille de produits avec plusieurs nouveautés: Découvrez-les!

Huawei a annoncé le lancement de six nouveaux produits qui enrichissent davantage l’écosystème et qui rendent la vie plus facile et plus intelligente. Cette annonce est effectuée par Huawei Consumer Business Group (BG) le 10 septembre 2020 lors de l’événement de lancement mondial des nouveaux produits Huawei Seamless AI Life.

Les nouveaux produits révélés lors de la présentation incluent: HUAWEI FreeBuds Pro et HUAWEI FreeLace Pro, de nouvelles variantes pro des produits audio très appréciés avec une réduction active du bruit (ANC) améliorée, de nouvelles conceptions et des fonctionnalités centrées sur l’utilisateur; HUAWEI WATCH GT 2 Pro et HUAWEI WATCH FIT, les dernières entrées de la gamme de produits portables de Huawei avec une esthétique saisissante, de nouvelles fonctionnalités de suivi des données de fitness et des modes d’entraînement; et HUAWEI MateBook X et HUAWEI MateBook 14, deux nouveaux ordinateurs portables légers qui révolutionnent la productivité mobile avec des facteurs de forme compacts et des expériences intelligentes activées par la fonction innovante Huawei Share.

Les nouveaux produits Huawei sont tous conçus pour offrir une expérience connectée plus cohérente aux consommateurs dans leur vie quotidienne, dans des scénarios allant du travail, de la santé et de la forme physique au divertissement audio, faisant écho à la mission de Huawei de créer un monde mieux connecté.

Le directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer BG, Richard Yu, a déclaré: « Les bonnes expériences utilisateur sont toujours fondées sur l’innovation, mais notre parcours d’innovation commence et se termine toujours par les consommateurs. À l’avenir, nous continuerons à travailler avec nos précieux partenaires pour offrir des expériences plus intelligentes et de haute qualité aux consommateurs du monde entier. »

HUAWEI FreeBuds Pro et HUAWEI FreeLace Pro: ANC et audio immersif à la demande

HUAWEI FreeBuds Pro est le premier véritable casque stéréo sans fil (TWS) au monde à prendre en charge la suppression dynamique intelligente du bruit. Dotés d’une solution matérielle et logicielle intégrée, les nouveaux écouteurs TWS identifient intelligemment le type de bruit ambiant en fonction de l’environnement immédiat de l’utilisateur et basculent entre trois profils – General, Cosy et Ultimate – pour offrir des performances optimales de réduction du bruit.

De plus, HUAWEI FreeBuds Pro offre les meilleures performances de réduction du bruit à ce jour sur un produit audio Huawei avec une note de suppression du bruit de pointe de 40 dB.

La double connexion avec les systèmes intelligents Android, iOS et Windows signifie que les utilisateurs peuvent basculer de manière transparente entre les appareils sans être liés à une seule marque, et le nouveau contrôle gestuel permet aux utilisateurs de prendre facilement le contrôle des écouteurs en effectuant un balayage ou une pincée sur la tige d’écouteur cubique.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro & HUAWEI WATCH FIT: fonctionnalités pratiques de qualité professionnelle pour un usage quotidien.

Les fonctionnalités de suivi de la santé sont encore plus avancées avec la mise à niveau HUAWEI TruSeen ™ 4.0+ offrant des lectures de fréquence cardiaque plus précises. Huawei a introduit de nouveaux modes d’entraînement, notamment le ski, le ski de fond, le snowboard et le practice de golf. Ceux-ci rejoignent la gamme existante pour fournir aux utilisateurs un suivi et des analyses de performances en temps réel pour les sports professionnels.

Lancée aux côtés de la HUAWEI WATCH GT 2 Pro, la HUAWEI WATCH FIT est la première montre intelligente de sport Huawei à présenter un cadran de montre rectangulaire arrondi. La smartwatch combine un écran AMOLED éblouissant de 1,64 pouces, qui se prête à afficher plus de contenu et une meilleure expérience d’interaction.

À 34 g, la HUAWEI WATCH FIT est aussi légère qu’un bracelet de sport. La montre dispose de la technologie de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen ™ 4.0 récemment mise à niveau, qui exploite le propre algorithme de réseau neuronal AI multi-capteurs de Huawei et des composants PPG avancés pour fournir une surveillance cardiaque plus précise, 24 heures sur 24, pour suivre les changements dans les conditions d’oxygène sanguin, de sommeil et de stress. Toutes les données sont également analysées pour générer des conseils de fitness qui aident les utilisateurs à mener une vie meilleure et plus saine.

HUAWEI MateBook X et HUAWEI MateBook 14: la productivité mobile redéfinie

Dernier né de la gamme de produits PC phare de Huawei, le HUAWEI MateBook X combine le design emblématique de la série phare et une technologie innovante avec un design léger amélioré et des fonctionnalités intelligentes. Ne pesant que 1 kg, le portable léger ne mesure que 13,6 mm dans sa partie la plus épaisse et est plus petit qu’un morceau de papier A4, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement le glisser dans un sac à dos et l’emporter avec eux partout où ils vont.

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de R&D ont été créés dans des pays du monde entier, dont l’Allemagne, la Suède, la Russie, l’Inde et la Chine. Huawei Consumer BG est l’une des trois unités commerciales de Huawei et couvre les smartphones, les PC et les tablettes, les appareils portables et les services cloud, etc. Le réseau mondial de Huawei repose sur plus de 30 ans d’expertise dans l’industrie des télécommunications et est dédié à fournir les dernières avancées technologiques pour consommateurs du monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://consumer.huawei.com

Pour des mises à jour régulières sur Huawei Consumer BG, suivez-nous sur:

Facebook: https://www.facebook.com/huaweimobile/

Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobile/

YouTube: https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746